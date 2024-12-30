اليمن

مدير منظمة الصحة العالمية يحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة عن قصف مطار صنعاء


حمل مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تل أبيب المسؤولية الكاملة عن قصف مطار صنعاء الدولي باليمن، موضحا أنه وزملاؤه في الأمم المتحدة "نجوا من الموت بأعجوبة".

ووصف تيدروس المشهد في المطار أثناء الهجوم الذي وقع يوم الخميس الماضي بأنه "فوضوي للغاية"، قائلا: "أثناء انتظارنا للصعود على متن رحلتنا في صنعاء، تعرض المطار لضربة جوية إسرائيلية، وقد تسبب هذا الهجوم في حدوث وفيات وإصابات وذعر وفوضى ودمار لا لزوم لها".

وأضاف: "كان بمثابة تذكير آخر بالتهديد المتزايد الذي يواجه المدنيين وعمال الإغاثة والعاملين بمجال الصحة في مناطق الحرب حول العالم".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إنه وزملاؤه في الأمم المتحدة "نجوا من الموت بأعجوبة" في مطار صنعاء الدولي عندما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المنشأة.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، وقع على بعد أمتار منه ومن زملائه، فيما أسفر الهجوم عن إستشهاد ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين، فضلا عن أضرار في المطار.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل وقوات "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة في اليمن تصعيد متعمد أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

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