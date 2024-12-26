أول تعليق للحوثيين على استهداف إسرائيل لمطار صنعاء الدولي

شدد الناطق الرسمي لحركة "أنصار الله" الحوثية، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، على أن استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية "إجرام صهيوني بحق كل الشعب اليمني".

وجاءت تصريحات عبد السلام في أعقاب سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، بما فيها المطار الدولي، خلال الخطاب الأسبوعي لزعيم جماعة أنصار الله الحاكمة في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي.

وقال المتحدث إن "استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية إجرام صهيوني بحق كل الشعب اليمني"، مؤكدا أن "هذا هو ديدن هذا العدو المجرم قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة".

كما حذر من أنه "إذا فكر العدو الصهيوني أن إجرامه يوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية بإذن الله".

واستهدف الهجوم، بحسب التقارير الأولية، مواقع في ميناء الحديدة ومحطة طاقة قرب صنعاء، وبرجا في مطار صنعاء الدولي، ويأتي ذلك في ظل التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون.

وأفادت مصادر يمنية بأن "6 غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي"، وذكرت أن "الغارات على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة ومدرج المطار".

وذكرت المصادر أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في الحديدة؛ فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف محطة لتوليد الطاقة قرب صنعاء وميناء صنعاء الدولي وميناء الحديدة.