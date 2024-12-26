اليمن

قصف إسرائيلي غادر جبان يدمر برج مطار صنعاء واستهداف ميناء الحديدة ومنشآت نفطية


أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024) بسماع دوي انفجارات في العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، ان: "قصفا إسرائيليا يستهدف برج مطار صنعاء الدولي". وأكد مصدر إسرائيلي "قصف مطار صنعاء، والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا".

فيما قالت القناة الاسرائيلية 13 عن مصادر إسرائيلية، ان: "إسرائيل تهاجم الآن أهدافا في اليمن".

ولفتت القناة 14 الإسرائيلية الى ان "الهجوم الآن في اليمن ليس هجوما آخر بل حملة جديدة ستشنها إسرائيل ضد الحوثيين "مشيرة الى، ان "الطائرات الإسرائيلية قامت بتعطيل المطار الدولي في صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: "الهجمات في اليمن استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية.

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