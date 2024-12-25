الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين في يافا وعسقلان

أعلنت حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، الأربعاء، عن تنفيذ عمليتين في يافا وعسقلان.​

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس للعدو في منطقة يافا المحتلة". وأضاف أن "العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في منطقة عسقلان المحتلة".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري في المنطقة.