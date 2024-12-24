بصاروخ "فرط صوتي".. الحوثيون يقصفون هدفاً عسكرياً إسرائيلياً

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، قصف هدف عسكري إسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقالت الجماعة في بيان لها، أن "القوة الصاروخية قصفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، مبيناً أن "العملية وصلت لأهدافها بنجاح".

وأكد بيان الحوثيين، "الجهوزية والاستعداد لمواجهةِ العدوانِ الإسرائيلي الأمريكي البريطاني".

والسبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.