ابطال انصار الله يعلنون إسقاط "إف-18" وقصف مدمرات

أعلن ابطال أنصار الله (الحوثيون)، مساء الأحد، عن إسقاط طائرة "إف-18" واستهداف مدمرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنهم نجحوا في "إفشال هجوم أميركي بريطاني على اليمن".

وكشف سريع أنهم "أسقطوا طائرة "إف-18" أثناء محاولة التصدي للطائرات الأميركية والبريطانية"، كما استهدفوا "حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من المدمرات التابعة لها".

وأكد المتحدث العسكري باسم انصار الله استعدادهم لأي "حماقة أميركية بريطانية"، محذرا من العدوان على اليمن.