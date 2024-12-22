محمد علي الحوثي: الهجمات الأمريكية على اليمن إرهابية مدانة وغير مشروعة

صرّح محمد علي الحوثي القيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية بإن الهجمات الأمريكية على اليمن "إرهابية مدانة وغير مشروعة تساند إرهاب الكيان الإسرائيلي"، كما ذكر الحوثي في منشور له على منصة "إكس": "الهجمات الأمريكية على اليمن هجمات إرهابية مدانة وغير مشروعة تساند إرهاب الكيان الإسرائيلي المؤقت لاستمرار ابادة وحصارأبناء غزة".

وتابع: "تأتي الهجمات الإرهابية الأمريكية لتؤكد العربدة خارج القانون وممارسة الإجرام في المنطقة"، مؤكدا أن "التصرفات الإرهابية الرعناء ضد اليمن لا توقف عمليات الإسناد لغزة".

وأوضح الحوثي في منشور آخر: "بخصوص سقوط الطائرة الأمريكية لن تفصح القيادة المركزية عن الحقيقة لسقوط الطائرة. ربما تكتيك حتى لا تزداد انهيار معنويات جنودها و زيادة الضغط من قبل اقارب البحرية ربما وحتى يأتي البيان ننتظر".

في ذات السياق، حذرت حركة "أنصار الله" الحوثية اليوم الأحد، الدول من تقديم أي مساندة لإسرائيل في غاراتها على اليمن، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 3 غارات جوية على صنعاء، استهدفت جبل عطَّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ في الحركة جنوب غربي صنعاء، ومعسكر الحفا التابع لها في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية.