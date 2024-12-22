الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات جوية في صنعاء

أعلن الجيش الأمريكي، عن تنفيذ ضربات جوية في العاصمة اليمنية صنعاء، إذ ذكر الجيش، إنه "نفذ ضربات جوية دقيقة استهدفت منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء".

وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، مساء السبت، بتعرض العاصمة اليمنية صنعاء لغارة جوية.

وكانت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) قد أعلنت السبت، أنها ضربت "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.