السيد عبد الملك الحوثي: جرائم إسرائيل في غزة هي إبادة وتطهير عرقي

ألقى السيد عبد الملك الحوثي بكلمة اليوم حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

أبرز ما جاء في كلمة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي:

"في نهاية الشهر الثاني من العام الثاني يواصل العدو عدوانه الوحشي في قطاع غزة ممارساً جرائمه دون توقف"

"حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اليوم تجاوزت أكثر من 180300 معظمهم من الأطفال"

"أكثر من 25 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع كانت محصلتها ما يقارب الألف من أبناء الشعب الفلسطيني منها الجرائم التي استهدف بها مخيمات النازحين البارحة"

"حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اليوم تجاوزت 180 ألف شهيد وجريح ومفقود وأسير"

"حجم الإجرام الإسرائيلي طوال 14 شهرا وصل إلى درجة اعتراف بعض الإسرائيليين أنفسهم بأنها جرائم إبادة وتطهير عرقي".

جرائم إسرائيل تتواصل في الضفة الغربية بحق الشعب الفلسطيني إلى جانب استهداف المقدسات الإسلامية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع لليوم الـ426 إلى 44,580 شهيدًا، و105,739 مصابا.