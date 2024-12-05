اليمن

السيد عبد الملك الحوثي: جرائم إسرائيل في غزة هي إبادة وتطهير عرقي


ألقى السيد عبد الملك الحوثي بكلمة اليوم حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

أبرز ما جاء في كلمة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي: 

"في نهاية الشهر الثاني من العام الثاني يواصل العدو عدوانه الوحشي في قطاع غزة ممارساً جرائمه دون توقف"

"حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اليوم تجاوزت أكثر من 180300 معظمهم من الأطفال"

"أكثر من 25 مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع كانت محصلتها ما يقارب الألف من أبناء الشعب الفلسطيني منها الجرائم التي استهدف بها مخيمات النازحين البارحة"

"حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اليوم تجاوزت 180 ألف شهيد وجريح ومفقود وأسير"

"حجم الإجرام الإسرائيلي طوال 14 شهرا وصل إلى درجة اعتراف بعض الإسرائيليين أنفسهم بأنها جرائم إبادة وتطهير عرقي". 

جرائم إسرائيل تتواصل في الضفة الغربية بحق الشعب الفلسطيني إلى جانب استهداف المقدسات الإسلامية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع لليوم الـ426 إلى 44,580 شهيدًا، و105,739 مصابا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد عبد الملك الحوثي: جرائم إسرائيل في غزة هي إبادة وتطهير عرقي
بريطانيا تعلن تعرض سفينة تابعة لقواتها البحرية لهجوم قبالة ساحل ميناء عدن
السيد الحوثي: حزب الله أثبت أنه لا يزال في وضع قوي ومتماسك
الحوثيون بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان: تضحيات المقاومة زادتها "قوة وصلابة"
الحوثيون ينفذون عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" بعدد من الطائرات المسيرة
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن!
الجيش الأمريكي يعلن قصف مناطق للحوثيين
الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي
غارات جوية أمريكية بريطانية على مواقع لأنصار الله في محافظة الحديدة اليمنية
أنصار الله: نفذنا عملية نوعية استهدفت قاعدة "ناحل سوريك" قرب مدينة يافا وحققنا إصابة دقيقة
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك