بريطانيا تعلن تعرض سفينة تابعة لقواتها البحرية لهجوم قبالة ساحل ميناء عدن

صرّحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان اليوم الأحد، بأن سفينة تابعة للبحرية البريطانية تعرضت لهجوم قبالة سواحل ميناء عدن اليمني، إذ جاء في البيان الذي نشرته الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "تقرير عن حادث وقع على بعد 80 ميلا بحريا (حوالي 148 كيلومترا) جنوب عدن باليمن. وتحقق السلطات في الأمر"، مشيرة إلى أنها صنفت الحادث على أنه "اعتداء".

وأوعزت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وفي 21 نوفمبر، أعلنت الهيئة تعرض يخت إلى مطاردة قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.

وقالت إن "قبطان يخت أبلغ عن ملاحقته من قبل قرابة 12 قاربا صغيرا، على مدار ساعتين، على بعد 74 ميلا بحريا جنوب غربي عدن في اليمن".

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، استهداف سفينة "أنادولو إس" في البحر الأحمر بالصواريخ، ضمن هجماتها المستمرة منذ نوفمبر 2023، على السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، في 31 أكتوبر الماضي، عن ارتفاع عدد السفن المستهدفة، المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إلى 202 سفينة.