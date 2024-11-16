اليمن

الحوثيون ينفذون عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" بعدد من الطائرات المسيرة


أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيون في اليمن، مساء يوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية على هدف حيوي في "أم الرشراش" جنوبي إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة، حيث أوضحت القوات المسلحة في بيان صادر أن سلاح الجو المسير نفذ العملية بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكد الحوثيون استمرارهم في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد إسرائيل وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمن منطقة العمليات البحرية، كما شددوا في بيانهم على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ولبنان.

كما حيت القوات المسلحة صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي.

 

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