اليمن

الجيش الأمريكي يعلن قصف مناطق للحوثيين


أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الأربعاء، عن تنفيذ ضربات على مناطق للحوثيين في اليمن، حيث ذكرت القيادة، "نفذنا ضربات جوية دقيقة على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مناطق سيطرتهم داخل اليمن". 

وأضافت أن "الضربات نفذت يومي التاسع والعاشر من تشرين الثاني واستهدفت مخازن أسلحة تقليدية متطورة"، مشيرة الى ان "الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الشركاء الإقليميين".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

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