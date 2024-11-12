اليمن

الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي


 اعلنت حركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم الثلاثاء، استهداف حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، ردا على "العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".

وقالت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين: "ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا واستمرارا في الانتصار للشعبين الفلسطيني واللبناني، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين ، الاولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكيةِ (إبراهام) المتواجدة في البحرِ العربي، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لتنفيذ عمليات معادية تستهدف بلدنا، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتم إفشال عملية الهجوم الجوي للعدو الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا".

وأضافت: "العملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحرِ الأحمرِ وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وقد استمرت العمليتان ثماني ساعات".

وشددت القوات المسلحة على أنها "تحمل العدو الأمريكيّ والبريطاني مسؤولية تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري وتداعيات ذلك على حركة الملاحة البحرية".

وأكدت أن "شن العدوان على اليمن ضمن الدفاع الأمريكي البريطاني عن العدو الإسرائيلي من قبل القطع الحربية الأمريكية لن يدفع القوات المسلحة اليمنية إلا إلى المزيد من استخدام حقها المشروع في الدفاع والتصدي وضرب كافة التهديدات المعادية في البحرين الأحمرِ والعربي وفي أي منطقة أخرى تطالُها الأسلحة اليمنية".

وأشارت إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".

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