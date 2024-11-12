اليمن

غارات جوية أمريكية بريطانية على مواقع لأنصار الله في محافظة الحديدة اليمنية


أقدمت مقاتلات أمريكية وبريطانية اليوم الثلاثاء، بشن غارات جوية على مواقع لحركة "أنصار الله" الحوثية في محافظة الحديدة اليمنية، حيث صرّح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "ريا نوفوستي" بأن "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارتين على موقعين لأنصار الله في مديرية الدُريهِّمي جنوب مدينة الحديدة". وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقا مكثفا للمقاتلات الأمريكية والبريطانية".

كما أوضح المصدر في وقت لاحق، أن "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت ثلاث غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في ساحل منطقة الفازَّة بمديرية التُحيتا جنوب الحديدة".

وتأتي الغارات الجوية على محافظة الحديدة غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 9 غارات استهدفت معسكر اللواء 29 ميكا (لواء العمالقة) المتمركز في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران (شمال صنعاء)، ومعسكر اللواء 172 في منطقة رحبة بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، استمرار هجمات جماعته على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي، وعمليات استهداف العمق الإسرائيلي، معتبرا أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر على ذلك.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا  قد بدأت في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

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