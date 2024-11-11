أنصار الله: نفذنا عملية نوعية استهدفت قاعدة "ناحل سوريك" قرب مدينة يافا وحققنا إصابة دقيقة

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية أن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة "ناحل سوريك" الإسرائيلية جنوب شرق مدينة يافا في فلسطين المحتلة".

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" يحيى سريع، في بيان مصور اليوم الاثنين إن "العملية العسكرية النوعية حققت إصابة دقيقة ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف في يافا المحتلة".

وأضاف أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأشار إلى أن العملية "جاءت انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما وفي إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وتابع: "سنواصل عملياتنا العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان" مؤكدا أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق في مستوطنة بيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ.

وذكر جهاز الإطفاء الإسرائيلي إلى اندلاع حرائق غرب القدس، جراء شظايا "صواريخ اعتراضية أو صواريخ".

بالمقابل، تؤكد القوات المسلحة التابعة للحوثيين "استمرارها في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوانِ ورفع الحصارِ عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".