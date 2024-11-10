اليمن

سلاح الجو الأمريكي والبريطاني يشن سلسلة غارات عنيفة على صنعاء


شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الغارات الجوية على المنشآت العسكرية التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث ذكر المصدر لوكالة "تاس": "إن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية نفذت 3 ضربات على صنعاء مساء اليوم السبت".

وأضاف: "استهدفت القوات الجوية الأمريكية والبريطانية القواعد العسكرية ومستودعات الأسلحة في عدة مناطق من المدينة".

وجاءت الغارة بعد يوم من إعلان الحوثيين لأول مرة إطلاق صاروخ "فلسطين 2" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت على قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب، إذ أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين في بيان: "إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه".

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