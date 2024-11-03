اليمن

الحوثيون يحذرون شركات النقل الإسرائيلية


وجه الحوثيون، يوم الأحد، تحذيرا لشركات النقل الإسرائيلية من بيع أو نقل أصولها لشركات أخرى للتحايل على قرار الحظر البحري.

وكشفت القوات المسلحة الحوثية أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل تعمل على بيع أصولِها، ونقل ممتلكاتها من سفن الشحنِ والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات ثانية، وذلك في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة على تلك السفن والشركات.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان أن القوات المسلحة لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن إسرائيل.

وحذر يحيى سريع كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن، كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القواتِ المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة مستمرة في فرض الحصارِ البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطةِ به أو المتجهةِ إليه، مشددة على أن الحصار مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

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