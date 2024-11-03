اليمن

الحوثيون: رفضنا إغراءات مقابل التخلي عن غزة ولدينا اتصالاتنا مع "حماس" على أعلى مستوى


صرّح نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) بإن الحركة رفضت إغراءات قدمت لليمن بالتخلي عن غزة مقابل تحسين الوضع الاقتصادي والحل السياسي، حيث ذكر ضمن حديث له مع وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" حول (جبهة الإسناد اليمنية وتطوراتها في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي ودخول "طوفان الأقصى عامه الثاني)، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحركة، نصر الدين عامر: إن هناك ضغوطا كبيرة لفصل الجبهات، بالتزامن مع ترغيب لليمن بتحسين الواقع الاقتصادي والحل السياسي في البلاد مقابل التخلي عن غزة، مضيفا: "نرفض نحن ذلك". 

وأكد أن "وحدة الساحات نقطة قوة في الأمة وهذا أمر يؤرق العدو الصهيوني، ويزعجه لأنه طالما عمل على تجزأة الأمة".

وأضاف "عندما نادى محمد الضيف مختلف الجبهات كان لا بد أن نلبي النداء، واليمن التزم بالواجب الاسلامي والقيمي مع غزة".  وبيّن أن "أنصار الله" في المرحلة الخامسة من التصعيد، والجماعة تطور قدراتها، وستشهد الأيام القادمة أشكالا مختلفة من التصعيد.

وأردف: "نحن من ضربنا إسرائيل قبل أن تضربنا، وسيسجل التاريخ أن اليمن حاصر هذا العدو المستكبر في المنطقة بحريا ومنع مرور السفن إليه".

ونبه إلى أنه "إذا ما توسعت المعركة الحالية، فإن شكل مشاركة اليمن ستختلف". وكررر قائلا: "إذا ما توسعت المعركة، وإذا ما تورطت دول ما في إسناد العدو، فسيتغير شكل الإسناد اليمني، وستصبح معركة ساحة مباشرة". كما أكد أن "المنطقة تتجه نحو التصعيد قولا وفعلا، وفي حال تحققه فإن اليمن ستصبح ساحة معركة وليست إسناد".

وأشار إلى أن"التحشيد الأمريكي في المنطقة ليس جديدا، وقد وصلتنا من الأمريكي برسائل كثيرة عبر قنوات معينة، وكنا نرد عليها في الميدان".

وقال إن الولايات المتحدة أرسلت رسالة إلى "أنصار الله" بأن تمر حاملة طائرات أمريكية دون ضربها، مؤكدا أن الحركة رفضت وكان ردها في الميدان باستهدافها.

وكشف المسؤول اليمني بأن "أنصار الله" "أرسلت هذه الفترة تحذيرات لدول في المنطقة من توسيع الحرب ومحاولات الأمريكي بتوريطهم" متابعا: "قلنا لهم ليس من صالحكم المشاركة في هذه الحرب أو في سقوط غزة". وأوضح أن واشنطن وتل ابيب تريدان التصعيد في المنطقة وتسعيان لتوريط دول في المنطقة بالحرب "وهنا ستصبح المصالح الأمريكية في المنطقة تحت النيران".

كما تطرق في حديثه إلى يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي إستشهد في منتصف أكتوبر الماضي خلال اشتباكه مع القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وقال رئيس الهيئة الإعلامية لـ"أنصار الله" إن "خسارة الشهيد القائد يحيى السنوار فادحة وهو قائد استثنائي للأمة".

وكشف أن "هناك الكثير من الرسائل والاتصالات التي وصلتنا من الشهيد يحيى السنوار خلال طوفان الأقصى"، مؤكدا أن الاتصالات مع حركة "حماس" على أعلى مستوى.

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