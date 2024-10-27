اليمن

الحوثيون يعلنون تنفيذ مناورات عسكرية في ساحل البحر الأحمر


أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين أنها نفذت مناورات عسكرية تكتيكية على ساحل البحر الأحمر في إطار "معركة إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني"، حيث نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين مشاهد من المناورة التي قال إنها "تحاكي التصدي لأربع موجات هجومية واسعة بحرا وبرا".

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين أن "القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة سلسلة نفذت مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي".

وأضافت الوكالة: "تأتي مناورة لِيَسُوءُوا وجُوهَكُم في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، التي تخوضها القوات المسلحة إسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني وبمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى المباركة".

وأوضحت الوكالة أن "المناورة حاكت تصدي القوات المسلحة لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر أربع موجات هجومية افتراضية على الأراضي اليمنية، بمشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية تمهيدا لإبرار معادي يتسلل عبر الساحل".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة البرية والبحرية بدأت بمحاكاة عمليات قتالية متعددة في سياق التصدي لهجوم قوات العدو على بيئات وتضاريس مختلفة من الساحل والمدن والصحراء والجبال وفق عمليات دفاعية وهجومية تكتيكية".

ولفتت الوكالة إلى أن "المناورة تضمنت مشاركة قوات التعبئة العامة في الدفاع عن الأراضي اليمنية من قوات العدو المفترضة والتصدي لقواته التي تحاول السيطرة على إحدى القرى عبر إنزال جوي لقوات العدو المفترض".

وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر 2023 هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إسنادا للفصائل الفلسطينية وتضامنا مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب مدمرة شنتها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق.

بالمقابل، تشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحوثيون يعلنون تنفيذ مناورات عسكرية في ساحل البحر الأحمر
السيد الحوثي: عمليات البحار وقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مستمرة و نستعد لأي مستوى من التصعيد
انصار الله يتوعدون إسرائيل بتصعيد عسكري مؤلم ثأرا للسنوار
ضربات الحوثيين تدفع ميناء إيلات إلى إعلان الإفلاس
السيد الحوثي: طوفان الأقصى كانت ضرورة أمام كل العدوان والإجرام الإسرائيلي
مستشار يمني : العدوان الأمريكي والبريطاني لن يبقى دون رد
غارة لطيران العدوان الأمريكي-البريطاني استهدفت المنطقة الجنوبية في محافظة ذمار وسط اليمن
القوات اليمنية تنفذ عملية صاروخية ضد أهداف عسكرية للكيان الصهيوني
الحوثيون، ينفذون عمليتين بطائرات مسيرة استهدفتا يافا وأم الرشراش
الهيئة البحرية البريطانية: تعرض سفينة لهجوم زورق مسيّر قبالة الحديدة في اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك