الحوثيون يتوعدون إسرائيل بتصعيد عسكري مؤلم ثأرا للسنوار

توعدت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم الجمعة، "بالتصعيد العسكري المؤلم" ضد إسرائيل، وذلك على خلفية مقتل رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار, حيث ذكر المكتب السياسي للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار". وأضاف: "عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلا مقداما وقد نكل بأعداء الله وفرض عليهم حربا وجودية".

وتابع، "لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس".

وهدد البيان بأن" اليمن وقواته ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو(إسرائيل) حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان.. نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأمريكي".

وكانت حركة حماس قد أعلنت اليوم الجمعة، رسميا، مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.