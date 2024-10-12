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اليمن

ضربات الحوثيين تدفع ميناء إيلات إلى إعلان الإفلاس


أكد موقع World Cargo News إعلان ميناء إيلات الإسرائيلي إفلاسه بسبب انخفاض نشاطه بنسبة 85٪ جراء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وأشار تقرير الموقع المتخصص بشؤون النقل والشحن البحري إلى أن التأثير الاقتصادي لضربات "الحوثيين" في اليمن على سفن للشحن في مياه البحر الأحمر، أدى إلى انخفاض الأحجام بنسبة 85%، مما دفع الميناء إلى طلب المساعدة المالية من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "على الرغم من الارتفاع القصير في الربع الـ4 من عام 2022، لم يشهد الميناء أي نشاط أو إيرادات لمدة 8 أشهر، وفقا لما أفاد به الرئيس التنفيذي جدعون جولبرت أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست في 7 يوليو الماضي".

ومدينة إيلات الساحلية تتعامل بشكل رئيسي مع البضائع السائبة والبوتاس وواردات السيارات، وهو أصغر بكثير من موانئ أشدود وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، ولكن هجمات "الحوثيين" أثرت بشكل كبير على التجارة الإسرائيلية.

يذكر أنه "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام مضى تحت الهجوم الإسرائيلي، يستهدف  "الحوثيون" بالصواريخ والمسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، كما يستهدفون تل أبيب وعدد من المناطق والموانئ الإسرائيلية.

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ضربات الحوثيين تدفع ميناء إيلات إلى إعلان الإفلاس
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