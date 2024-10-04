اليمن

مستشار يمني : العدوان الأمريكي والبريطاني لن يبقى دون رد


توعد مستشار رئاسة الوزراء اليمنية حميد عبد القادر عنتر، اليوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بشن ضربات كبيرة ردا على العدوان الأمريكي والبريطاني على المدن اليمنية.

وقال عنتر في حديث صحفي إن "الرد اليمني سيكون ساحقاً حيث ستكون الضربات موجهة للسفن الامريكية والبريطانية والإسرائيلية في البحر الأحمر والمحيط الهندي ولن تتوقف الضربات لحين إيقاف القصف والعمليات في غزة ولبنان".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي لن ينفع معه الى المواجهة وفرض الحصار على سفنه لإيقاف تماديه على دول محور المقاومة"، مبيناً أن "إسرائيل وامريكا وبريطانيا لطالما اعلنوا عن مشاريع يمكن تحقيقها باليمن لكن كل خططهم باءت بالفشل بعد الضربات العنيفة الموجهة من المقاومة اليهم".

وأوضح عنتر أن "خطاب السيد علي خامنئي ما هو الا دعم مستمر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى فلسطين ولبنان لكبح الكيان الصهيوني الذي يقتل كل شيء دون رحمة".

وهزت انفجارات عنيفة، مساء اليوم الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء اثر عدوان امريكي جديد على البلاد، وتنفذ أمريكا وبريطانيا بين الحين والأخر ضربات جوية على اليمن لحماية إسرائيل.

وتضامنا مع غزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا وحربا مدمرة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، كما قصفوا تل أبيب ومناطق إسرائيلية مختلفة.

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