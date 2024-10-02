اليمن

القوات اليمنية تنفذ عملية صاروخية ضد أهداف عسكرية للكيان الصهيوني


صرّحت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية صاروخية ضد أهداف عسكرية للكيان الصهيوني دعماً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية.

وذكر بيان القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعماً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5".

وأضاف البيان، أن "الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية".

وتابع البيان، أن "القوات المسلحة اليمنية باركت عملية "الوعد الصادق" الإيرانية الثانية ضد العدو الصهيوني وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الصهيوني انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني ورداً على أي عدوان يطال جبهات الإسناد".

وأكد، بأن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الصهيوني يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار وأنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".

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