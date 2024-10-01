الحوثيون، ينفذون عمليتين بطائرات مسيرة استهدفتا يافا وأم الرشراش

صرّحت حركة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة من نوع "صماد 4" استهدفتا يافا وأم الرشراش.

وفي ذات السياق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 97 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة باليمن، وإن السلطات تحقق بهذا الشأن. كما ذكرت شركة "أمبري" البريطانية أنها على علم بالواقعة، وأن الحادث هو الثاني الذي يتم الإبلاغ عنه في غضون 3 ساعات. وقالت "أمبري" إنها تحقق في الأمر.

ويُذكر أن الحوثيون ومنذ التاسع عشر من نوفمبر، ينفذون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

وتتسبب هجمات الحوثيين بتعطيل حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر شركات على تغيير المسارات إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية. فيما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.