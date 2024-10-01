الهيئة البحرية البريطانية: تعرض سفينة لهجوم زورق مسيّر قبالة الحديدة في اليمن

صرّحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا بحادث على بعد 97 ميلا بحريا شمال غربي ساحل الحديدة اليمنية.

وكانت الهيئة قد تلقت في وقت سابق بلاغ آخر في نفس المنطقة قبل أن تعلن بأن السفينة أكملت وجهتها.

ومن الجدير بالذكر أن حركة أنصار الله الحوثية تشن منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.