اليمن

تم بتنسيق امريكي.. تفاصيل جديدة حول الغارات على الحديدة اليمنية


كشفت مصادر صحفية، عن تفاصيل جديدة حول الغارات الصهيونية على الحديدة اليمنية.

وقالت المصادر في اخبار عاجلة ، ان "عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن". 

وأضافت ان "الجانب الإسرائيلي اكد ان الهجوم على اليمن هو رسالة لإيران بأنها قادرة على استهداف عمقها"، لافتة الى ان "الهجوم على اليمن تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي". 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على ميناء الحديدة في اليمن.

 وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية: "عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة الحديدة". 

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على ميناء الحديدة في اليمن".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تم بتنسيق امريكي.. تفاصيل جديدة حول الغارات على الحديدة اليمنية
عدوان صهيوني غادر على مدينة الحديدة في اليمن
الحوثيون: قصفنا مطار بن غوريون أثناء وصول المجرم نتنياهو إليه
سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله.. الأمين المحبوب في اليمن
الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بصاروخ باليستي
من اليمن.. مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة تضرب 3 مدمرات أمريكية بـ"الأحمر"
الحوثي يتحدث عن الحل الأمثل للتعامل مع إسرائيل وتفجيرات "بيجر" حزب الله
أنصار الله الحوثية: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر
استهداف سفينة تجارية أمام السواحل اليمنية
الحوثيون: استهدفنا سفينة "GROTON" في خليج عدن للمرة الثانية في هذا الشهر وأصبناها بشكل دقيق ومباشر
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك