تم بتنسيق امريكي.. تفاصيل جديدة حول الغارات على الحديدة اليمنية

كشفت مصادر صحفية، عن تفاصيل جديدة حول الغارات الصهيونية على الحديدة اليمنية.

وقالت المصادر في اخبار عاجلة ، ان "عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن".

وأضافت ان "الجانب الإسرائيلي اكد ان الهجوم على اليمن هو رسالة لإيران بأنها قادرة على استهداف عمقها"، لافتة الى ان "الهجوم على اليمن تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على ميناء الحديدة في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية: "عدوان إسرائيلي يستهدف مدينة الحديدة".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على ميناء الحديدة في اليمن".