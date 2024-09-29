الحوثيون: قصفنا مطار بن غوريون أثناء وصول المجرم نتنياهو إليه

أعلنت القوات المسلحة التابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، استهداف "مطار يافا المسمى إسرائيليا بن غوريون" أثناء وصول "المجرم بنيامين نتنياهو" بصاروخ فلسطين2 البالستي.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: "مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة ولبنان"، وشدد على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة ولبنان".

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت بأن صفارات الإنذار تدوي حاليا في المنطقة الوسطى بإسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أصوات انفجارات سمعت في سماء مدينة تل أبيب ومدن أخرى في وسط إسرائيل، وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن خارج حدود إسرائيل".

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة فرار العديد من الإسرائيليين نحو الملاجئ للاحتماء.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق شنها 4 هجمات جديدة استهدفت مواقع في إسرائيل بينها أهداف عسكري، إذ أكد بيان للمقاومة أن الصواريخ سقطت داخل إسرائيل من دون أن تؤكد الأخيرة ما نتج عن هذا الهجوم.