الحوثيون يستهدفون مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

صرّحت حركة أنصار الله الحوثية، السبت، عن استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي، حيث ذكر المتحدث العسكري باسم الحركة في كلمة له، إنه "تم استهداف مطار يافا المسمى إسرائيليا بن غوريون بصاروخ فلسطين 2 البالستي".

وأضاف "مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة ولبنان"، إذ شدد المتحدث على أن "عملياتنا لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة ولبنان".