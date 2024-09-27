من اليمن.. مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة تضرب 3 مدمرات أمريكية بـ"الأحمر"

أعلنت حركة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر.

وذكرت الحركة في بيان، "نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ منْ خلالِها ثلاثَ مدمراتٍ حربيةٍ أمريكيةٍ معاديةٍ في البحرِ الأحمرِ وذلك أثناءَ توجُّهِهَا لإسنادِ ودعمِ العدوِّ الإسرائيلي".

وأضاف البيان، انه "قدْ نُفذتِ العمليةُ بـ23 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرة، وكانتِ العمليةُ مشتركةً بينَ القواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخية. وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ المدمراتِ الثلاثِ إصاباتٍ مباشرة".

وبحسب ما ذكرت الحركة، فان "هذه هيَ العمليةُ البحريةُ الأوسعُ للقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".

وأكدت، انه "قدْ جاءتْ هذه العمليةُ متزامنةً مع عمليةِ استهدافِ عمقِ الكيانِ الصهيونيِّ في يافا وعسقلان المحتلتينِ اللتينِ تم استهدافُهما بصاروخِ فرطِ صوتيٍّ نوع فلسطين٢ وطائرةِ يافا المسيرة".