استهداف سفينة تجارية أمام السواحل اليمنية

أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بتلقيها تقريرا عن وقوع حادث على بعد 58 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة في اليمن.

وذكرت UKMTO في حسابها على منصة "إكس" أن قبطان سفينة تجارية أفاد بأنها تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار وتمت إصابتها.

وأكد القبطان عدم وجود إصابات بين أفراد الطاقم ، مؤكدا أن السفينة تتابع إبحارها إلى الميناء التالي. بينما باشرت السلطات البحرية التحقيق في الأمر.

كما نصحت الهيئة السفن "بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى هيئة عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة".

في وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت الهيئة البحرية بإصابة سفينة تجارية على بعد 70 ميلا بحريا شمال غرب الصليف قرب سواحل اليمن.