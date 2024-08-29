اليمن

السيد الحوثي: التحضير للرد مستمر والتوقيت سيكون مفاجئا للعدو!


صرّح زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الخميس، بأن التحضير للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ميناء الحديدة في تموز الماضي، لا يزال مستمراً وتوقيته سيكون مفاجئا للعدو، حيث ذكر الحوثي: "فيما يتعلق بالتحضير للرد، فهو مستمر وتوقيته سيكون مفاجئا للعدو، مع اهتمامنا بمسألة الرد، إلا أن همنا هو أكبر من ذلك، ونحرص على الارتقاء بأدائنا العملياتي المناصر لفلسطين إلى مستويات مؤثرة أكثر".

وأضاف: "ليس هناك سقف سياسي ولا اعتبارات أخرى يمكن أن تحد من مستوى عملياتنا المساندة لغزة"، مشددا على أننا "سنتحرك في أي مستوى نتمكن فيه من العمليات دون تردد ونسعى مع الاستعانة بالله لتطوير قدراتنا بشكل نوعي".

وفي تموز الماضي شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على ميناء الحديدة في اليمن، وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن "ذلك جاء ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

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