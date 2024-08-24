اليمن

انصار الله يحرقون ناقلة نفط يونانية في البحر الأحمر


أعلن الإعلام الحربي التابع لحركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، إحراق السفينة اليونانية "سونيون" في البحر الأحمر بعد "خرقها قرار الحظر" المفروض على الموانئ الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: " مشاهد لإحراق القوات البحرية اليمنية السفينة اليونانية SOUNION التي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة".

هذا وأبلغ مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن اندلاع حرائق يوم الجمعة، في ناقلة نفط ترفع علم اليونان تعرضت لهجوم من حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية هذا الأسبوع.

وقالت بعثة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر يوم الخميس، إن السفينة كان على متنها طاقم من 25 فلبينيا وروسيا، بالإضافة إلى أربعة من أفراد الأمن الخاص، نقلتهم مدمرة فرنسية إلى جيبوتي المجاورة.

وحذرت البعثة من أن السفينة "سونيون" تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام وتمثل "خطرا ملاحيا وبيئيا".

وأضافت "من الضروري على الجميع في المنطقة توخي الحذر والامتناع عن أي اجراءات قد تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي".

واستهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي. واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا سفينتين.

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