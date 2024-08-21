اصابة سفينة تجارية كانت متوجهة الى اسرائيل بهجوم مسلح قبالة السواحل اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن اندلاع حريق على متن سفينة تجارية بعد "هجوم استهدفها وكان الثالث من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية" قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الهيئة في منشور عبر موقعها على منصة "إكس" بشأن هجوم على سفينة على بعد 77 ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية "أبلغ ربان السفينة عن هجوم آخر بمقذوف غير معروف وهناك حريق على متن السفينة وقد فقدت طاقتها".

وأوضحت في منشورها ان "السفينة تنجرف حاليا وليست تحت السيطرة كما أبلغ الربان عن وجود زورق صغير لا يزال في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الهيئة البريطانية عن تلقيها إبلاغها من ربان السفينة ذاتها، بتعرضها لهجوم بثلاث قذائف وذلك بعد اقتراب زورقين صغيرين من السفينة وحدوث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين بأسلحة خفيفة".

ولم يصدر أي تعليق فوري من حركة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية التي تشن منذ تشرين الثاني الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي العاشر من تشرين الاول الماضي أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع .