اليمن

أربع هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن


أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن 4 هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن، حيث ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان على موقع "إكس" "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن".

وأضاف البيان: أبلغ ربان السفينة عن هجوم بقذيفة "آر بي جي" انفجرت على مقربة من السفينة من مركبين صغيرين باللونين الأبيض والأسود، وعلى متن كل منهما 4 أشخاص، وبحسب ماورد كان الأشخاص المتواجدين على المركبين يرتدون معاطف مطر بيضاء".

وتابع البيان: "أبلغ الربان عن هجوم آخر بصاروخ في الساعة 22:45 بتوقيت غرينتش انفجر على مقربة من السفينة".

وأشار البيان إلى أن "الربان أبلغ عن هجوم ثالث في الساعة 3:40 بالتوقيت العالمي بواسطة زورق مسير غير مأهول وأطلق الفريق الأمني التابع للسفينة النار عليه".

وأردف البيان: أبلغت السفينة عن هجوم رابع في الساعة 5:57 بتوقيت غرينتش حيث سقط صاروخ في البحر على مقربة من السفينة وتم الإبلاغ عن أن الطاقم والسفينة في امان ويتابعون وجهتهم إلى ميناء الاتصال التالي".

وختم البيان: "ينصح السفن بالعبور بحذر واإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".

وفجر اليوم الجمعة أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، بأن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

وأضافت في مذكرة إرشادية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، صاروخين مضادين للسفن ومقر تحكم أرضي تابع للحوثيين في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير زورق مسيرة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية إن هذه الاسلحة شكلت تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

واعتبرت أن هذا "السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".

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