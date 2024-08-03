أفادت شركة أمبري لأمن الشحن البحري، مساء السبت، بوقوع انفجار في سفينة حاويات قرب عدن في اليمن.

وقالت الشركة، إن "سفينة حاويات تبلغ عن انفجار على مسافة 170 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء عدن".

بدورها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، "اصيبت سفينة بمقذوف ناري مما أدى إلى اندلاع حريق على بعد 125 ميلا بحريا شرقي عدن".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت، السبت، عن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 170 ميلا بحريا جنوب غربي عدن في اليمن".

يشار الى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ تشرين الثاني 2023، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعماً ل‍غزة ونصرة للشعب الفلسطيني".

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر، مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.