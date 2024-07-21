حصيلة جديدة لضحايا "الغارات الإسرائيلية" الغادرة الجبانة في اليمن

ارتفعت حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن إلى ستة شهداء وعشرات الجرحى.

وقال مصدر طبي يمني: "عدد ضحايا الغارات التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية على صهاريج تخزين الوقود في ميناء الحديدة ارتفع إلى 6 شهداء و84 جريحا".

وأضاف أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل وجود إصابات خطيرة جراء حروق شديدة.

وتعرضت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن، أمس السبت، الى غارات مكثفة اسفرت عن سقوط ضحايا.