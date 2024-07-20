انصار الله يتوعدون بالانتقام لـ"الحديدة" ويعلنون تل أبيب "منطقة غير آمنة"

توعدت حركة انصار الله" في اليمن، اليوم السبت (20 تموز 2024)، بالرد انتقامًا من العدوان الاسرائيلي على الحديدة، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى وضرب منشآت نفط وكهرباء، وذلك في رد على القصف اليمني الذي طال تل ابيب.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يحيى سريع، ان "القوات اليمنية تؤكد أنها سترد على العدوان السافر على الحديدة"، مشيرا الى انه "لن نتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي".

واكد انه "لن نتوقف عن العمليات المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات، ونعد العدة لمعركة طويلة مع الكيان الإسرائيلي و منطقة تل أبيب غير آمنة".

واشار الى انه "نؤكد على ما جاء ببياننا السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة".