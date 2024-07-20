أول تعليق لانصار الله بعد الغارات الاسرائيلية الغادرة التي استهدفت "الحديدة"

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليوم السبت، أن الغارات الغادرة التي استهدفت مدينة الحديدة غربي البلاد، نفذتها طائرات إسرائيلية.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية عن مصدر رسمي قوله: "سلسلة غارات للعدو الصهيوني تستهدف ميناء الحديدة"، مشيرة إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى إثر الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط في الميناء.

وأضاف المصدر أن "غارات العدو الإسرائيلي استهدفت كهرباء محافظة الحديدة وخزانات مازوت الكهرباء".

وكانت وسائل إعلام يمنية أفادت، مساء اليوم السبت، بسماع دوي سلسلة انفجارات ضربت مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.