الحوثيون يستهدفون تل أبيب بطائرة جديدة لا تستطيع الرادارات اكتشافها!

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا".

وذكر البيان أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وتابع البيان، أن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا وإننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق.

وأكد البيان على أن هذه العملية النوعية تؤكد إمتلاك القوات المسلحة اليمنية بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها الأهداف العسكرية والأمنية الحساسة، مشيرا إلى أنها ستمضي في ضرب تلك الأهداف ردا على مجازر العدو وجرائمِه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة.