انصار الله يستهدفون سفينة تجارية غرب المخا في اليمن

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، عن استهداف الحوثيون سفينة تجارية غرب المخا في اليمن.

وذكرت الشركة في بيان، أن "سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلاً بحرياً غرب المخا باليمن"، مبينة ان "السفينة ابلغتها بأن صاروخاً سقط في الماء فيما انفجر آخر في الهواء"، لافتة الى ان "الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة".

وأضافت ان "السفينة لم تكن تفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت".

وتعمل "أمبري" على فحص مدى ارتباط السفينة بالجهات التي يقول الحوثيون إنهم يستهدفون سفناً على صلة بها.

وتشنّ جماعة الحوثي اليمنية هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ تشرين الثاني تضامناً منها مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وشنّ الحوثيون عشرات الهجمات، أسفرت إجمالاً عن إغراق سفينتين والاستيلاء على أخرى إلى جانب مقتل ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.