انصار الله يعلنون "تحقيق إصابات مباشرة" بثلاث سفن في بحر العرب وخليج عدن

اعلنت حركة انصار الله في اليمن "تحقيق إصابات مباشرة" باستهداف 3 سفن في بحر العرب وخليج عدن ، احداها إسرائيلية، بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية.

وقالت الحركة في بيان :" انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا ، نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عدةَ عملياتٍ عسكريةٍ منها استهدافُ سفينةِ( Maersk Sentosa ) الأمريكيةِ في البحرِ العربيِّ من خلالِ القواتِ البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ في عمليةٍ مشتركةٍ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ودقيقةً بفضلِ الله.

واضاف البيان :" كما تم استهدافُ سفينةِ( Marthopolis ) في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ نُفذتِ العمليةُ من قبلِ سلاحِ الجوِّ المسيرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ، وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

كما تم استهدافُ سفينةِ ( MSC Patnaree ) الإسرائيليةِ في خليجِ عدن بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ . وقدْ نُفذتِ العمليةُ من قبلِ سلاحِ الجوِّ المسيرِ وحققت هدفَها بنجاح.