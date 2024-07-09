اليمن

أنصار الله الحوثية: ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفنًا أمريكية وإسرائيلية ومساندة للكيان الصهيوني في بحرالعرب وخليج عدن


صرّحت حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحرالعرب وخليج عدن.

وذكر المتحدث العسطري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية وعلى النحوِ التالي: 

- استهداف سفينة Maersk Sentosa الأمريكية في البحرِ العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله.

- استهداف سفينة Marthopolis في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نُفذت العملية من قبل سلاح الجو المسيّر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله". وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

- استهداف سفينة MSC Patnaree الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد نُفذت العملية من قبل سلاح الجو المسيّر وحققت هدفها بنجاح.

وأضاف البيان: إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، متابعا: إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدوّ الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أنصار الله الحوثية: ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفنًا أمريكية وإسرائيلية ومساندة للكيان الصهيوني في بحرالعرب وخليج عدن
اليمن: حادث بحري جنوب غربي ميناء المخا اليمني
انصار الله يعلنون استهداف "سفينة إسرائيلية" بصاروخ جديد
البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم استهدف سفينة قبالة اليمن
ابطال انصار الله يعلنون استهداف سفينتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي
ابطال انصار الله يعلنون استهداف سفينة بعملية مركبة
العميد يحيى سريع: مصير السفن المستهدفة خلال الـ72 ساعة الماضية هو الغرق
احتراق وغرق سفينة شحن في البحر الاحمر استهدفها ابطال انصار الله في اليمن
في بيان لهم ... انصار الله يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي
انصار الله في اليمن يعلنون عن استهداف /145/ سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ تشرين الثاني الماضي
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
مهدي اليستري : السلام عليك ايها السيد الزكي الطاهر الوالي الداعي الحفي اشهد انك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوة إلى ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابو محمد : كلنا مع حرق سفارة امريكا الارهابية المجرمة قاتلة اطفال غزة والعراق وسوريا واليمن وليس فقط حرق مطاعم ...
الموضوع :
الخارجية العراقية ترد على واشنطن وتبرأ الحشد الشعبي من هجمات المطاعم
جبارعبدالزهرة العبودي : هذا التمثال يدل على خباثة النحات الذي قام بنحته ويدل ايضا على انه فاقد للحياء ومكارم الأخلاق ...
الموضوع :
استغراب نيابي وشعبي من تمثال الإصبع في بغداد: يعطي ايحاءات وليس فيه ذوق
سميرة مراد : بوركت الانامل التي سطرت هذه الكلمات ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
محمد السعداوي الأسدي ديالى السعدية : الف الف مبروك للمنتخب العراقي ...
الموضوع :
المندلاوي يبارك فوز منتخب العراق على نظيره الفيتنامي ضمن منافسات بطولة كأس اسيا تحت ٢٣ سنة
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
غريب : والله انها البكاء والعجز امام روح الكلمات يا ابا عبد الله 💔 ...
الموضوع :
قصيدة الشيخ صالح ابن العرندس في الحسين ع
أبو رغيف : بارك الله فيكم أولاد سلمان ألمحمدي وبارك بفقيه خراسان ألسيد علي ألسيستاني دام ظله وأطال الله عزوجل ...
الموضوع :
الحرس الثوري الإيراني: جميع أهداف هجومنا على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح
احمد إبراهيم : خلع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لم يكن الاول من نوعه في الخليج العربي فقد تم ...
الموضوع :
كيف قبلت الشيخة موزة الزواج من امير قطر حمد ال ثاني؟
فيسبوك