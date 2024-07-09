أنصار الله الحوثية: ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفنًا أمريكية وإسرائيلية ومساندة للكيان الصهيوني في بحرالعرب وخليج عدن

صرّحت حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) مساء اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحرالعرب وخليج عدن.

وذكر المتحدث العسطري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية وعلى النحوِ التالي:

- استهداف سفينة Maersk Sentosa الأمريكية في البحرِ العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله.

- استهداف سفينة Marthopolis في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نُفذت العملية من قبل سلاح الجو المسيّر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله". وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

- استهداف سفينة MSC Patnaree الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد نُفذت العملية من قبل سلاح الجو المسيّر وحققت هدفها بنجاح.

وأضاف البيان: إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، متابعا: إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدوّ الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني.