اليمن: حادث بحري جنوب غربي ميناء المخا اليمني

صرّحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني.

وذكرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة "UKMTO" الأحد إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية، من دون تقديم تفاصيل فورية عن الحادث.

ومن الجدير بالذكر أن جماعة أنصار الله الحوثية مازالت تشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، في إطار تضامنها مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.