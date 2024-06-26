انصار الله يعلنون استهداف "سفينة إسرائيلية" بصاروخ جديد

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت "سفينة إسرائيلية" في بحر العرب.

وأوضحت الحركة في بيان رسمي أن "العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية".

وأضاف البيان أن "الصاروخ الجديد يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة كما أثبتت هذه العملية ذلك".

وبحسب البيان فقد جاء "استهداف السفينة الإسرائيلية انتصاراً للشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تطوير قدراتِها العسكرية لتعزيز دورها الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني"

وخلص البيان إلى أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".