البحرية البريطانية تبلغ عن هجوم استهدف سفينة قبالة اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO تعرض سفينة للهجوم على بعد 246 ميلا عن ساحل مدينة نشطون اليمنية.

وذكرت الهيئة في حسابها على منصة إكس، تلقت UKMTO تقريرا عن حادث وقع على بعد 246 ميلا بحريا (حوالي 456 كيلومترا) جنوب شرق نشطون بمحافظة المهرة باليمن. وتم تصنيف الحادث على أنه هجوم.

وأوضحت في بيانها ان السلطات تجري تحقيقا في الحادث. وتوجهت بالنصيحة للسفن كي تتنقل في المنطقة بحذر وأن تقوم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ومن الجدير بالذكر أن الحوثيون في اليمن، سبق وأن أعلنوا دعمهم لفلسطين وعزمهم مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل أو التي تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية. وأكدوا أنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة بالمنطقة ولا يتدخلون في سفن الدول الأخرى.