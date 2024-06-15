اليمن

العميد يحيى سريع: مصير السفن المستهدفة خلال الـ72 ساعة الماضية هو الغرق


صرح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء السبت بأن مصير السفن المستهدفة خلال 72 ساعة الماضية لانتهاكها حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة هو الغرق.

وقال إن سفينة "Verbena" غرقت في خليج عدن بعد استهدافها بعدد من الصواريخ.

وأضاف أن سفينة "TUTOR" والتي تم استهدافها بزورق مسير وعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معرضة للغرق خلال الساعات المقبلة.

وأكد سريع أن هذه العمليات تهديها القوات المسلحة اليمنية إلى المجاهدين في غزة وإلى كل الأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجدد متحدث القوات المسلحة اليمنية  التحذير لكافة الشركات من مغبة التعامل مع إسرائيل ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وشدد على أن تلك السفن ستتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة وبحسب ما جاء في البيانات السابقة.

 

واختتم العميد يحيي سريع بيانه بالقول: "إن القوات المسلحة اليمنية ماضية في توسيع العمليات وتطوير القدرات العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعا عن اليمن ولن تتوقف عمليات الإسناد إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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