اليمن

احتراق وغرق سفينة شحن في البحر الاحمر استهدفها ابطال انصار الله في اليمن


أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إجلاء طاقم سفينة شحن ترفع علم بالاو بعد استهدافها بصواريخ من قبل حركة انصار الله في اليمن.

وأوضحت الهيئة أن "النيران اشتعلت في السفينة "فيربينا" وبدأت تغرق، وذلك في إشارة إلى واقعة حدثت على بعد 98 ميلا بحريا (قرابة 181 كيلو متر) شرقي عدن ب‍اليمن في 13 حزيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إن صواريخ أطلقها انصار الله في اليمن أصابت السفينة "فيربينا" في خليج عدن يوم الخميس، مما أدى إلى نشوب حريق وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح خطيرة.

ويشن ابطال انصار الله البواسل هجمات على حركة الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر منذ تشرين الثاني معلنين أن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل عليهم.

وتعطل حملة انصار الله في اليمن في منطقة البحر الأحمر حركة الشحن العالمي، وتسببت في تأخيرات وتكاليف آخذة في التنامي عبر سلاسل التوريد.

وكان تقرير استخباراتي أميركي حديث، قد كشف أن الولايات المتحدة أنفقت نحو مليار دولار حتى الآن في هجماتها العسكرية على اليمن.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن تقرير استخباراتي، قوله إن "البحرية الأميركية أنفقت حتى الآن مليار دولار على الذخائر، في مواجهة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز المضادة للسفن والطائرات من دون طيار المسلحة في المنطقة".

وحتى الآن، فشلت ضربات الولايات المتحدة وحلفائها في وقف الهجمات في البحر الأحمر، وفق "أكسيوس"

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