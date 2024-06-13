انصار الله في اليمن يعلنون عن استهداف /145/ سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ تشرين الثاني الماضي

اعلنت حركة انصار الله في اليمن اليوم الخميس عن استهدافها/ 145/ سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء عملياتها المساندة لغزة في تشرين الثاني من العام الماضي .

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة له اليوم : "بلغ عدد السفن المستهدفة (من قبل قواته) إلى الآن 145 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني منذ تشرين الثاني الماضي".

واضاف : أن قواته نفذت خلال الأسبوع الجاري 11 عملية ضد السفن وباتجاه إسرائيل بـ 31 صاروخاً بالستياً ومجنحاً، وطائرة مسيرة، وزورقاً حربياً وأن هذه العمليات تأتي في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، وهو مستمر وفعال ويمضي إلى ما هو أكبر، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر ان أول مرحلة من التصعيد العسكري لحركة انصار الله المجاهدة باستهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ ومسيّرات بدأت في تشرين الاول الماضي قبل أن تنتقل الجماعة إلى المرحلة الثانية في تشرين الثاني الماضي وذلك باستهداف سفن تتبع إسرائيل أو مرتبطة بها.

ومطلع العام الجاري، بدأت المرحلة الثالثة التي تمثلت باستهداف سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وبحر العرب، قبل أن تعلن الجماعة اليمنية في الثالث من شهر مايس الماضي عن بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة .