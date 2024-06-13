اندلاع حريق على متن سفينة كانت متجهة الى اسرائيل بعد ان استهدفها ابطال انصار الله في خليج عدن

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، الخميس، أن النيران اشتعلت في سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن، بعد هجوم شنه ابطال انصار الله .

وقالت وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها البحرية البريطانية إن السفينة كانت متجهة الى اسرائيل أصيبت "بقذيفتين مجهولتين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها".

وفقا لشركة "أمبري" الأمنية، السفينة أصيبت بصاروخ في خليج عدن، جنوب اليمن.

وقالت "أمبري":"ننصح سفن الشحن التجارية بالبقاء بعيدا تماما من السفينة المتضررة ووقف تحركات طاقمها"، مضيفة أن "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل انصار الله اليمنية .