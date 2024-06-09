اليمن

انصار الله يعلنون استهداف مدمرة بريطانية


أعلنت حركة انصار الله اليمنية اليوم الاحد، تنفيذ 3 عمليات في البحرين الأحمر والعرب استهدفت الأولى المدمرة البريطانية "دايموند" وسفينتين أخريين "انتهكتا قرار حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية".

وقال الناطق العسكري باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع في بيان: استهدفنا المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر وسفينتين انتهتكا قرار الحظر البحري على إسرائيل وذلك ردا على مجزرة النصيرات في قطاع غزة".

وأضاف سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على مجزرة النصيرات في قطاع غزة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم أمس السبت، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية دايموند في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكان الإصابة دقيقة".

وأردف: "كما نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين مشتركتين ضد سفينتين لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة إحداهما تعرضت لإصابة مباشرة ونشب فيها حريق وسفينة ثانية في مياه بحر العرب وأصيبت بشكل مباشر".

وقال: "نفذت العمليتان بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة ونحن مستمرون في واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني ولن نتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن شعب غزة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انصار الله يعلنون استهداف مدمرة بريطانية
انصار الله اليمنية : نفذنا عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ باليستية وبحرية
الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية بالعراق في ميناء حيفا
الحوثيون يعلنون استهداف ثلاثة سفن في البحر الأحمر والعربي
انصار الله يشيعون جثامين مقاتلين استشهدوا بقصف بريطاني أمريكي الأسبوع الماضي
السيد عبد الملك الحوثي: عملياتنا مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بشكل متصاعد كما وكيفا
عدوان امريكي بريطاني على محيط مطار صنعاء الدولي ومنطقة النهدين جنوب العاصمة ومنطقة جربان بمديرية سنحان.
الحوثيون يعلنون عن إسقاطهم لطائرة "MQ9" الأمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنعِ!
حركة انصار الله اليمنية : : استهدفنا 3 سفن ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحر الأحمر
أنصار الله في اليمن، تُعلّق على إعلان أبو عبيدة أسر وقتل جنود إسرائيليين في جباليا
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك